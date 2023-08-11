تحرير 675 محضرا تموينيا لمخالفين خلال أسبوع بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال المحافظ، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات أسفرت خلال أسبوع عن تحرير 675 محضرا في مجال المخابز والأسواق، وضبط عدد من السلع الغذائية المختلفة لبيعها في السوق السوداء بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مشيرا إلى تحرير 331 محضرا في مجال المخابز، و344 محضرا في مجال الأسواق.

وقرر المحافظ إحالة 675 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق والمحلات للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز المحافظة.

ومن جانبه أوضح وكيل التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والأسواق والمحلات بالمراكز سالفة الذكر وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن محاضر: نقص وزن، مواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وتصرف في الدقيق،

بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وتجميع سلع تموينية.

ونوه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

