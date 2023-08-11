الخارجية الأمريكية: التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير

دعا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، ساميويل ويربيرج، اليوم الجمعة، الجيش في النيجر على الإفراج عن الرئيس "الشرعي" محمد بازوم، مؤكدا أن واشنطن مازالت ترى أن الفرصة مؤاتية للحل الدبلوماسي لأزمة النيجر.

ولفت، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) إلى أن التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير لبلاده.

ومن جانبه، جدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، دعوته للإفراج عن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وعائلته، مشيراً إلى القلق بشأن ظروف احتجازه، بحسب وكالة رويترز.

كما أكد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، أمس الخميس، خلال قمتهم في العاصمة النيجيرية أبوجا، على ضرورة احترام الديمقراطية في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة، الذي تمت الإطاحة به في 26 يوليو الماضي بعدما اعتقله أفراد من حرسه في مقر الرئاسة.

وحذرت من تداعيات كبيرة ستطال جميع منطقة غرب إفريقيا في حال أصر الانقلابيون في النيجر على موقفهم، مؤكدة أنها ستلجأ للخيار العسكري كملاذ أخير.