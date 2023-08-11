«الدولية للطاقة» ترفع توقعاتها للطلب على النفط فى 2023 إلى أعلى مستوياتها

الأسعار تنخفض وسط تقييم المستثمرين للبيانات الصينية وتوقعات «أوبك» للطلب

رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمى على النفط عام 2023 إلى أعلى مستوى سجله على الإطلاق ليصل إلى 102,2 مليون برميل يوميا، وفق ما جاء فى تقريرها الشهرى الصادر أمس الجمعة.

وذكرت الوكالة أن الطلب العالمى على النفط يرتفع إلى مستويات قياسية، بدعم من قوة السفر الجوى فى الصيف، وتزايد استخدام النفط فى توليد الطاقة، وارتفاع نشاط البتروكيماويات فى الصين.

ووصل الطلب العالمى على النفط إلى مستوى قياسى عند 103 ملايين برميل يوميا فى يونيو، وقد يشهد أغسطس ارتفاعا آخر، لكنها تتوقع تباطؤ نمو الطلب فى العام المقبل إلى مليون برميل يوميا مع نفاد زخم انتعاش ما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية الباهتة ومعايير الكفاءة الأكثر صرامة وتزايد الاتجاه نحو المركبات الكهربائية.

وتراجعت إمدادات النفط العالمية بمقدار 910 آلاف برميل يوميا إلى 100.9 مليون برميل يوميا فى يوليو الماضى، ولكن من المتوقع نمو إنتاج النفط العالمى بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إلى مستوى قياسى قدره 101.5 مليون برميل يوميا فى عام 2023.

وأوضحت الوكالة أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة فى مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة وتشديد الائتمان المصرفى، ما يضغط على الشركات التى تضطر بالفعل للتعامل مع ركود التصنيع والتجارة.

وأمس الجمعة، تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف فى وقت يعكف فيه المستثمرون على دراسة توقعات الطلب المتفائلة الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وفى الوقت نفسه بيانات اقتصادية متباينة من الصين.

وهبط خام برنت 15 سنتا إلى 86.25 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 13 سنتا إلى 82.69 دولار للبرميل.