كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال إبراهيم فايق، خلال برنامج «الكورة مع فايق»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»: «النادي الأهلي حسم التعاقد المغربي يحيى عطية، الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي ويوسف أيمن، مدافع الدحيل القطري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع».

وأضاف: «النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع كيفن كارلوس، مهاجم فريق يافردون السويسري، وذلك بعدما أبدى مارسيل كولر، المدير الفني، إعجابه بمستوى اللاعب».

وتابع: «الفلسطيني يوسف ساليتش، مهاجم فريق سيريوس السويدي، وضعه كولر، كخيار ثاني»، مضيفًا: «الأهلي يكثف مفاوضاته لضم لاعب خط الوسط التونسي، محمد على بن رمضان، حيث عرص الأهلي ممليون و800 ألف دولار للتعاقد مع اللاعب بينما طلب النادي المجري 2 مليون و400 ألف دولار».

وأتم: «محمد إسماعيل، مدافع نادي زد، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج، الذي يلعب في الدوري السويدي، من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية».