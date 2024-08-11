التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية 8 سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء الدراسة في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء العام الدراسي بالمدارس يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وذلك بعدد 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11-1-2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8-2-2025 إلى الخميس الموافق 5-6-2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/5/2025.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31-5-2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14-6-2025.

وأوضح محمد عبد اللطيف أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.