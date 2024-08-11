استخراج مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت من الطائرة البرازيلية المنكوبة في التحقيق

قال البريجادير مارسيلو مورينو، رئيس مركز التحقيق والوقاية من الحوادث الجوية، إنه تم "بنجاح بنسبة 100%" انتشال مسجل بيانات الرحلة ومسجل الصوت من طائرة تحطمت في البرازيل، بينما يقوم محققون بالتحقيق في سبب وقوع الحادث الذي أودى بحياة كل من كانوا على متن الطائرة.

وأبلغ البريجادير مارسيلو مورينو الصحفيين، اليوم الأحد، إنه سيتم نشر تقرير أولي خلال 30 يوما، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

قالت شركة الطيران "فويباس" التي تشغل أسطولا صغيرا من الطائرات التي تصنعها شركة إيه تي آر، إن الطائرة التي كانت متجهة أمس الأول الجمعة من ولاية بارانا إلى مطار جوارولوس الدولي في ساو باولو تحطمت في منطقة سكنية، مما أسفر عن مقتل 58 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.