يحيي الفنان حمزة نمرة وفرقته حفلا غنائيا يوم الأحد 18 أغسطس الجاري، ضمن حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، في نسخته الثانية والثلاثين، ضمن فعاليات دار الأوبرا المصرية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والاثار وهيئة تنشيط السياحة.

وتعتبر هذه الحفلة هي الظهور الأول للفنان حمزة نمرة في مهرجان القلعة، ويقدم حمزة خلال الحفل مجموعة من أغانيه الخاصة التي قدمها على مدار السنوات الأخيرة ونالت استحسان الجمهور، بمختلف فئاته.

وسينطلق المهرجان مساء الخميس المقبل، وتتضمن الفعاليات هذا العام 31 حفلا، بواقع حفلين متتاليين يوميا على مسرح المحكى، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.