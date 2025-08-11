الشرطة اليونانية تضبط أكثر من 270 كيلوجراما من الكوكايين

قالت الشرطة اليونانية يوم الأحد إنها ضبطت أكثر من 270 كيلوجراما من الكوكايين بقيمة تقدر بأكثر من 5ر5 مليون يورو (5ر6 مليون دولار) واعتقلت ثلاثة رجال. وقالوا إن الكوكايين كان مخبأ داخل حاوية موز مستوردة من الإكوادور.

وكانت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة قد أبلغت الشرطة اليونانية بأن الكوكايين سيجري نقله على متن سفينة متجهة إلى ميناء سالونيك شمال اليونان.

وعثرت الشرطة على الكوكايين وأخرجت معظم المخدرات الموجودة في عبوات بحجم الطوب من الحاوية قبل تحميلها في شاحنة. وأصدروا مقطع فيديو قصيرا للعملية.

وتوجهت الشاحنة إلى ضاحية أسبوبرجوس في أثينا، على بعد أكثر من 500 كيلومتر إلى الجنوب، حيث اعتقلت الشرطة ثلاثة رجال أثناء فتحهم للحاوية يوم السبت.

وقالت الشرطة إن الكمية الإجمالية من الكوكايين التي تم ضبطها بلغت 15ر271 كيلوجراما.

وذكرت الشرطة أن المعتقلين هم اثنين يونانيين، هما مالك شركة نقل/40 عاما/ ، وآخر /32 عاما/، بالإضافة إلى مواطن بلغاري/47 عاما/. وأضافت الشرطة أن المواطن البلغاري كان على اتصال بعصابة مخدرات ونظم عملية استلام ونقل الحاوية. وكان الرجل/32 عاما/ مسؤولا عن توزيع المخدرات من خلال أعضاء عصابة لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وتبحث الشرطة عن المزيد من الأشخاص الذين تقول إنهم ينتمون إلى عصابة توزيع مخدرات. وسيمثل الرجال الثلاثة المعتقلون أمام المدعي العام في وقت لاحق اليوم الاثنين.