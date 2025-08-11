محافظ الفيوم يوجه بتقديم مساعدات مالية وتيسير إجراءات المعاشات للأسر الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، وذلك للاستماع إلى شكاوى ومطالب الأهالي بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على إيجاد حلول فورية وفعالة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، والدكتور ياسر فوزي مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ورحاب أبو غرب مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والدكتورة شيماء معوض مدير المكتب الفني بمديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات ذات الصلة وعدد من الجمعيات الأهلية.

وخلال اللقاء، وجّه محافظ الفيوم مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، وبحث إمكانية ضمهم إلى برنامج "تكافل وكرامة".

كما طالب بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتجهيز إحدى العرائس، وتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

كما كلّف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص أكشاك لعدد من الشباب والأسر البسيطة، لتوفير مصدر دخل مستدام، ووجّه وكيل مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والفتيات، بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

وفي استجابة فورية لإحدى الشكاوى، كلف المحافظ رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لفحص شكوى متكررة من إحدى السيدات بشأن انسداد شبكة الصرف الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة بشكل جذري.

وأكد محافظ الفيوم أن اللقاءات المفتوحة مع المواطنين تُعد من أولويات عمل المحافظة، بهدف تذليل العقبات، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.