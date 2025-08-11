رئيس جامعة بنها: التخرج بداية لسوق العمل وعلينا إعداد جيل منتمي للوطن

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم، حفل تخرج دفعة 2024/2025 من طلاب كلية علوم الرياضة، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة صلاح عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب الخريجين، مؤكدًا أننا أسرة واحدة داخل الجامعة يضمنا حرم جامعي واحد تحكمه قواعد يجب على الجميع الالتزام بها، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة آمنة لإقامة حفل تخرجهم. وأضاف أن التخرج يمثل البداية لسوق العمل، ما يتطلب من الخريجين تطوير مهاراتهم، واكتساب الخبرة، والتحلي بالمرونة، والالتزام بالقيم التي تعلموها للوصول إلى النجاح.

كما قدم التهنئة لأولياء الأمور، مؤكدًا على الدور المهم للجامعة والأسرة في تنشئة جيل منتمي للدولة المصرية، موضحًا اهتمام الدولة بالشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم ودعمهم في مختلف المجالات وتأهيلهم لقيادة المجتمع والمشاركة في بنائه.

ومن جانبها، هنأت الدكتورة جيهان عبد الهادي الخريجين وأسرهم، مؤكدة تميز طلاب وخريجي جامعة بنها في شتى المجالات، مما يمنحهم مكانة متميزة بين أقرانهم، مشددة على أن التخرج هو بداية لمرحلة جديدة قوامها العطاء وخدمة الوطن.