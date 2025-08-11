ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية الهولندية MS Oosterdam قادمة من اليونان

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، السفينة السياحية الهولندية "MS Oosterdam" القادمة من ميناء بريوس باليونان، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم وتنشيط حركة السياحة البحرية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة إلى الموانئ المصرية.

ورست السفينة، التي ترفع علم هولندا وتتبع الوكيل الملاحي "إنشكيب"، على أرصفة محطة الركاب البحرية بالميناء في تمام الساعة السادسة صباحًا، وعلى متنها 2888 شخصًا، بينهم 2105 سائحين و783 من أفراد الطاقم. ومن المقرر أن تغادر "Oosterdam" مساء غدٍ الثلاثاء 12 أغسطس متجهة إلى ميناء ليماسول القبرصي.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وممثلون عن وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى الجهات الأمنية المختصة، لضمان حسن الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات.

وحرصت الهيئة على تأمين دخول السفينة ومرافقتها منذ اقترابها من الميناء عبر القاطرات ولنشات الإرشاد، تحت إشراف مباشر من برج الإرشاد الراداري، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة. كما أشرفت الإدارة العامة لحركة الركاب على استقبال السائحين وتيسير نزولهم، لبدء برنامجهم السياحي في الإسكندرية، والذي شمل جولات لأبرز معالمها الأثرية والثقافية، وسط أجواء ترحيبية وتوزيع هدايا تذكارية، في إطار جهود الترويج للسياحة البحرية المصرية عالميًا.