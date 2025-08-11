القوة المشتركة السودانية تكبد مليشيا الدعم السريع خسائر جسيمة في الفاشر

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، أنها والقوات المسلحة السودانية، والمقاومة الشعبية، قد تصدت لهجوم كبير شنته ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها، وأعوانهم على مدينة الفاشر غربي السودان وكبدتهم خسائر جسيمة.

وأشارت إلى أن المليشيات قد هاجمت مدينة الفاشر من 3 محاور بحوالي 543 سيارة قتالية تم تجهيزها قبل عدة أسابيع في معسكر زمزم للنازحين الذي استولت عليه المليشيا وحولته إلى معسكر عسكري، وبعضهم في مناطق جنوب الفاشر وشمالها،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الاثنين.

وكشفت القوة المشتركة، في بيانها الصادر باسم المتحدث الرسمي، العقيد أحمد حسين مصطفى، أنه "قد تم حصر خسائر العدو حتى الآن، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من 254 قتيلًا، وتم حرق 16 سيارة قتالية، واستلام 34 سيارة من بينها مصفحات وما زال الحصر مستمرا".