غانا تجهز على أحلام الجزائر في المشاركة بأولمبياد طوكيو

صعدت غانا إلى نهائيات كاس أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقررة في مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، بعدما تغلبت على مضيفتها الجزائر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الثامن مايو بمدينة سطيف شرقي الجزائر، في إياب الدور الأخير للتصفيات.

كان المنتخبان تعادلا في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية بأكرا 1 / 1، لتبلغ غانا البطولة الأفريقية بنتيجة 2 / 1، في مجموع المباراتين.

سجل ياو ايبوا، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 69.

وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في بطولة أمم أفريقيا إلى أولمبياد طوكيو 2020.