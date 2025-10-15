إندونيسيا تعثر على آثار مادة مشعة في مزرعة قرنفل

رصدت إندونيسيا آثارا لمادة "سيزيوم 137" المشعة في مزرعة قرنفل بينما كانت تبحث عن مصدر تلوث بالإشعاع أدى إلى سحب الجمبري والتوابل المصدرة إلى الولايات المتحدة، بحسب ما قالته لجنة خاصة تتولى التحقيق في الأمر اليوم الأربعاء.

ومنع مسئولو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استيراد جميع التوابل المعالجة المصنعة من جانب شركة "ناتشورال جاوا سبايس" الإندونيسية في سبتمبر بعدما رصد المفتشون الاتحاديون "سيزيوم 137" في شحنة قرنفل مرسلة إلى كاليفورنيا.

وهذا هو المنتج الغذائي الثاني من إندونيسيا الذي يتم سحبه بسبب تلوث إشعاعي العام الجاري، بعد سحب حمبري من شركة إندونيسية أخرى في أغسطس.

وعثرت اللجنة على "سيزيوم 137" في مزرعة للقرنفل في إقليم لامبونج. كما أنها فحصت منشآت معالجة قرنفل في مدينة سورابايا في إقليم جاوا الشرقية ومزرعة أخرى في إقليم جاوا الوسطى، بالتعاون مع وكالة تنظيم الطاقة النووية الإندونيسية.

وقال بارا هسيبوان، الناطق باسم اللجنة في بيان مكتوب: "يمكننا أن نؤكد أنه جرى العثور على التلوث في مزارع في لامبونج. وعثر على التلوث بكميات محدودة ولم تنتشر إلى مناطق أو سلع أخرى".

وأوصت وكالة تنظيم الطاقة النووية بوقف بيع منتجات القرنفل الملوثة بشكل مؤقتا بانتظار المزيد من الاختبارات المعملية بينما يواصل المحققون رصد مصدر التلوث.