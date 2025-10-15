الكرملين: بوتين والشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية خلال المحادثات

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع سيتطرقان إلى موضوع القواعد الروسية في المحادثات في موسكو.

وأضاف بيسكوف أنه "من الواضح أن هذا الأمر سيُثار بطريقة أو بأخرى خلال المحادثة مع الرئيس. نعم، يمكن توقع ذلك"، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وقال بيسكوف: "يوم مهم للعلاقات الروسية السورية. أول اتصالات وجها لوجه على أعلى مستوى منذ تغيير السلطة في الجمهورية العربية السورية".

كما استبعد متحدث الرئاسة الروسية عقد أي مؤتمر صحفي بين الرئيسين عقب المحادثات.

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصل الشرع إلى روسيا في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع بوتين حول العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن زيارة الشرع تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.

ووصل الشرع على رأس الوفد المرافق له ومعه وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ماهر الشرع.