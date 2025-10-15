السلطة الفلسطينية: جاهزون لتشغيل معبر رفح وأبغلنا جميع الأطراف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جاهزيتها لتشغيل معبر رفح بين مصر وغزة من جانب القطاع.

وقال محمد أشتية المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "نحن الآن جاهزون للعمل من جديد، وقد أبلغنا جميع الأطراف باستعدادنا لتشغيل معبر رفح"، بحسب وكالة رويترز.



وأكد أشتية أن الاتفاق مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدعم السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر بفاعلية لا يزال ساريا. وكان جرى تعليق الاتفاق في مارس الماضي بعد تجدد الأعمال القتالية.

وقال أشتية لصحفيين في جنيف خلال زيارة إلى سويسرا حيث التقى وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس: "لسنا بحاجة إلى اتفاق جديد. فهناك اتفاق بالفعل، وأعتقد أنه الآن في طور الترتيبات النهائية لوضعه موضع التنفيذ".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني إسرائيلي، بأن معبر رفح لن يعاد فتحه أمام حركة الأفراد اليوم الأربعاء، مدعيا أن السبب "أسباب لوجستية".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن المصدر دون أن تسمه قوله إن "معبر رفح لن يفتح اليوم، وموعد فتحه غير معروف".

وأضاف: "هذا الأمر غير ممكن لوجستيا، علينا النزول إلى المنطقة للتحقق وإرسال فريق، وهذا يستغرق وقتا".