وجّه رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، انتقادات لاذعة إلى أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، معتبرًا أن ظهوره الإعلامي بعد الخروج من كأس العالم للشباب لم يكن موفقًا وجاء في توقيت خاطئ.

وقال السيد، في تصريحات عبر قناة «صدى البلد»:«تصريحات أسامة نبيه بعد الخروج من المونديال ماعجبتنيش، التوقيت كان غلط، وكان المفروض يهدى شوية قبل ما يطلع يتكلم، لأنه استعجل الظهور وماكانش محضر نفسه كويس».

وأضاف نجم الأهلي السابق أن تصرف بعض أفراد الجهاز الإداري للمنتخب كان غير مقبول، موضحًا:«طبيعي اللاعبين ياخدوا إنذارات في أي مباراة، لكن الغريب إن اثنين من الجهاز الإداري هما اللي ياخدوا إنذارين ويتسببوا في إقصاء المنتخب».

وأشار رمضان السيد إلى أن مشهد لاعبي منتخب مصر الشباب وهم يواسون لاعبي تشيلي بعد نهاية المباراة، كان دليلًا على عدم درايتهم باللوائح المنظمة للبطولة، قائلًا:«اللقطة دي وضحت إنهم ماكانوش عارفين إنهم خرجوا، وده معناه إن فيه قصور في التواصل والفهم داخل الجهاز».

وختم رمضان السيد حديثه مؤكدًا أن الجهاز الفني بحاجة إلى مراجعة شاملة للطريقة التي أُديرت بها البطولة، مشيرًا إلى أن التعامل مع مثل هذه المواقف يتطلب هدوءًا وخبرة أكبر في إدارة الأزمات.