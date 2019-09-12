جامعة أسوان الأولى على العالم في الاستشهادات وفقا لتصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، عن حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى العالم في "الاستشهادات" وفقًا للتصنيف البريطاني التايمز للتعليم العالي The Times Higher Education.

وأوضح أن الجامعة حصلت على أعلى نسبة من الاستشهادات على مستوي العالم نظرًا لجودة الأبحاث العلمية في الجامعة والتي يتم الاستشهاد بها واستخدامها في العديد من المقالات العالمية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة أسوان ظهرت في هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وحصلت على المركز الأول بين الجامعات المصرية في أول ظهور لها في هذا التصنيف العالمي هذا العام .