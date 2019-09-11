الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

طالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهي (جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية)، اليوم الأربعاء، ،برفع العقوبات المفروضة على السودان، خاصة اعتباره من الدول الداعمة للإرهاب.



وذكر الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن ـ في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة ـ أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي كان قد ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية الأخيرة في هذا البلد.



وقال البيان ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية ـ إنه يتعين الآن الاقتداء بذلك "من خلال دعوة الدول المعنية إلى إلغاء عقوباتها بحق السودان"، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يشمل سحب الخرطوم من "لائحة الدول الداعمة للإرهاب" في إشارة للولايات المتحدة.



وفي إطار الأمم المتحدة، يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005، من خلال فرض حظر على الأسلحة وإجراءات خاصة بكل دولة (حظر سفر وتجميد أرصدة).



من ناحية أخرى قالت الدول الثلاث ـ في بيانها ـ "نحض الحكومة السودانية الجديدة على احترام بنود خارطة الطريق وتطبيقها بدقة" من أجل إنجاز انتقال سلمي، والذي يتمثل في "تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ومنصفة وشفافة لتوفير شروط انتقال سياسي يضمن السلام والاستقرار الدائمين في السودان".