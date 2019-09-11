 الصين تدعو أعضاء الكونجرس الأمريكي للتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج - بوابة الشروق
الأربعاء 11 سبتمبر 2019 5:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

الصين تدعو أعضاء الكونجرس الأمريكي للتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج

بكين - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 4:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 4:47 م

دعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى التوقف عن التدخل في شؤون منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "هوا تشون يينغ"، في تصريح اليوم تعليقا على إعلان بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي أنهم سيتقدمون بمشروع خاص بتجميد بيع معدات إنفاذ القانون إلى هونج كونج - إن هؤلاء الأعضاء يسعون إلى تجميل جرائم العنف باعتبارها حقوقا إنسانية وحرية، وتشويه صورة شرطة هونج كونج باتهامهم بالاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات إنفاذ القانون.

وأضافت أن ممارسات هؤلاء النواب "تمثل انتهاكا للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى حد كبير"، معتبرة أن "ازدراء الرأي العام السائد في هونج كونج لاستعادة النظام كشفت عن نفاقهم هؤلاء النواب والمعايير المزدوجة".
وأكدت يينغ مجددا أن شؤون هونج كونج من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأي حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل فيها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك