مظاهرات في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على القيود بسبب كورونا غدا

يعتزم كثير من الألمان القيام بمظاهرات جديدة غدا السبت، في العديد من المدن الألمانية احتجاجا على إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.



وقالت إدارة مدينة فيسبادن بولاية هيسن وسط ألمانيا إن الحملة الاحتجاجية سيشارك فيها حوالي ثلاثة آلاف شخص.



وفي هانوفر سيشارك حوالي 1600 معارض للتعليمات الحكومية بشأن التعامل مع الفيروس – يتبعون على سبيل المثال اتحاد النقابات الألمانية هناك – ضمن مظاهرة تحمل شعار "من أجل حماية الصحة وضد نظرية المؤامرة".



وفي ميونخ جنوب شرقي البلاد، قال المنظمون إنه لم يتم التخطيط لمظاهرة هناك ، حيث أيدت المحكمة الإدارية بالمدينة قرار إدارتها مساء اليوم الجمعة بوضع المظاهرة التي كان يعتزم إقامتها في مروج تيريزا في المدينة تحت شروط صارمة لإقامتها وتقييد عدد المشاركين فيها بألف شخص فقط.



كما رفضت السلطات تنظيم مسيرة عبر المدينة ايضا.



ويمكن للمنظمين تقديم شكوى إلى المحكمة الإدارية في ولاية بافاريا ضد قرارات المحكمة الإدارية بالمدينة.



وأعلن متحدث باسم المنظمين مساء اليوم الجمعة أن ذلك سيتم بالفعل وأنه سيتم في حالة الضرورة التقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه لطلب التصريح بإقامة المظاهرة.