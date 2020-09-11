مسئول أممي: سياسة إسرائيل في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت أثناء تفشي كورونا

قال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالأراضى الفلسطينية المحتلة جيمى ماكجولدريك، إن سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين استمرت حتى أثناء تفشى وباء فيروس كورونا.



وأضاف ماكجولدريك، في بيان اليوم الجمعة، وزعته الأمم المتحدة بجنيف، إنه فى الفترة من مارس إلى أغسطس من هذا العام تم هدم أو مصادرة 389 مبنى مملوكا لفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة وبمتوسط حوالى 65 مبنى فى الشهر وهو أعلى معدل متوسط فى 4 سنوات.



وأشار المسؤول الأممى إلى أن 442 فلسطينيا تركوا بلا مأوى جراء تلك عمليات الهدم ، موضحا أن القانون الإنسانى الدولى يحظر تدمير الممتلكات في الأراضى المحتلة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية للعمليات العسكرية.



وأعرب ماكجولدريك عن القلق بشكل خاص إزاء هدم الهياكل الأساسية خلال تفشى وباء كورونا، مؤكدا أن أدى إلى زيادة احتياجات الفلسطينيين المحاصرين بالفعل فى وضع غير طبيعى من الاحتلال العسكرى المطول.



وشدد منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالأراضى الفلسطينية المحتلة على أن عمليات الهدم غير القانونية تؤدى إلى تفاقم نقاط الضعف هذه ، مطالبا بأن تتوقف على الفور.