بولندا تأمل في تحويل بيلاروس إلى جسر بين روسيا والاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم الجمعة، إن بيلاروس يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في أوروبا كـ"جسر" بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اجتماع مع نظرائه التشيكي والسلوفاكي والمجري.



وأضاف: "نريد اقتراح بعض الآليات التي جرى اختبارها بالفعل والتي يمكن أن تؤدي إلى تحويل بيلاروس إلى جسر حقيقي بين روسيا والاتحاد الأوروبي. فرغم كل شيء نود جميعا تحقيق الرخاء للأمة البيلاروسية".



وقال مورافيسكي إنه يجب على شعب بيلاروس تقرير مستقبل البلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



تجدر الإشارة إلى أن بولندا تعمل على إنهاء القيود المفروضة على التأشيرات لمواطني بيلاروس.