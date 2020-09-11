أعلن النادي المصري البورسعيدي، عن إصابة مدافعه، إسلام أبو سليمة، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري المصري.

وفاز المصري على بيراميدز بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الموقع الرسمي للنادي المصري، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها إسلام أبو سليمة، مساء أمس الخميس، بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، أثبتت إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي، وذلك على خلفية إصابته في مباراة الأمس أمام بيراميدز.

ويدرس مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية حاليًا كافة الخيارات التي من شأنها سرعة إجراء اللاعب للعملية الجراحية، وما يليها من خطوات وأهمها البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية.