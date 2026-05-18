خالد حسن: المتحف المصري الكبير يجسد دور المتاحف في توحيد الشعوب وتعزيز الحوار الثقافي

قال الدكتور خالد حسن نائب الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن احتفال المتحف المصري الكبير باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار "المتاحف توحد العالم"، يعكس الدور الحضاري والثقافي الذي تقوم به المتاحف في الحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز التقارب بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وأضاف خلال كلمته، المؤتمر المقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، أن المتحف المصري الكبير، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح أحد أبرز الصروح الثقافية والحضارية في العالم، لما يمثله من نموذج يجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة وأحدث أساليب العرض المتحفي الحديثة، بما يعكس مكانة مصر التاريخية والثقافية عالميًا.

وأضاف خالد حسن، أن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على رسالة المتاحف باعتبارها مؤسسات تعليمية وثقافية حية، لا تقتصر فقط على عرض القطع الأثرية، وإنما تسهم في نشر المعرفة وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وأشار إلى أن المتحف يقدم بهذه المناسبة مجموعة متنوعة من الأنشطة المجانية للزوار، تشمل جولات إرشادية للتعرف على كنوز الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب فعاليات ثقافية وأنشطة تفاعلية تستهدف مختلف الفئات العمرية، في إطار حرص المتحف على نشر الوعي الثقافي والحضاري وإتاحة تجربة معرفية وترفيهية متميزة للزوار.

ودعا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية الجمهور إلى المشاركة في الفعاليات، مؤكدًا أن شعار هذا العام "المتاحف توحد العالم" يعبر بشكل حقيقي عن قدرة المتاحف على بناء جسور التواصل الإنساني وتعزيز قيم التفاهم والسلام بين مختلف الثقافات.