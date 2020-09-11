محافظ الغربية ينيب «رئيس مدينة المحلة» لتقديم بوكيه ورد وبرقيه شكر لسيدة القطار

قدم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بوكيه ورد وبرقيه شكر إلي صفيه أبوالعزم معلمة رياض الأطفال بالمحلة، والمعروفة إعلاميا بسيدة واقعة الشهامة بقطار " المنصورة - القاهرة "، لدعمها واقعه المجند ورفضها سلوك كمسري القطار.

جاء ذلك بالإنابة عن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، ولفيف من قيادات التنفيذية، تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

كما أجرى محافظ الغربية، اتصالا هاتفيا ب سيدة القطار وجه خلال المكالمة كافة معاني الشكر والثناء لموقفها البطولي والريادي لدعم مجند وسداد قيمه تذكره له فضلا عن اعتراضها تسليمه وإنزاله من جانب الكمسري ومشرف القطار، لعدم توافر النقود معه وعدم قدرته علي سداد قيمتها.

وأشاد محافظ الغربية، ب سيدة القطار ، مؤكدا دعمه لها في مجال عملها وحياتها الأسرية متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.