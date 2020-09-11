النمسا ترفض الانضمام إلى 10 دول أوروبية ستستقبل 400 طفل لاجئ من اليونان

رفضت النمسا اليوم الجمعة، الانضمام إلى 10 دول أوروبية سوف تستقبل 400 طفل لاجئ من مخيم موريا فى جزيرة ليسبوس اليونانية فى بحر ايجه بعد احتراقه عمدا بسبب الاوضاع المعيشية السيئة للاجئين.



وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية -في تصريحات اليوم الجمعة- إن النمسا رفضت دعوة وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر للانضمام للتجمع الاوروبي لاستقبال الاطفال اللاجئين.



ونقلت وسائل اعلامية نمساوية اليوم عن سيهوفر قوله أن عدم مشاركة النمسا هي أمر "مفاجئ"كما تضامن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن مع النمسا فى السياسات الصارمة فيما يتعلق بسياسة اللاجئين .



ومن جانب آخر، اندلعت مظاهرات اليوم أمام مقر الحكومة النمساوية للضغط عليها للعدول عن موقفها فى رفض استقبال اللاجئين ونظم المظاهرة نشطاء وأحزاب يسارية.



وحث المتظاهرون الحكومة على تغليب الاعتبارات الانسانية وانقاذ اللاجئين من الاوضاع المعيشية الكارثية فى جزيرة ليسبوس بالتعاون مع بقية الدول الأوروبية.



يذكر أن حزب الخضر المشارك فى الحكومة يرفض التعنت مع اللاجئين كما أن الرئيس الكسندر فان دير بيلين حث الحكومة على ابداء المرونة فى هذه القضية .