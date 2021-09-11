ضبط عاطل لممارسته أعمال البلطجة على المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل؛ لقيامه بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين، للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين للحصول على مبالغ مالية مقابل ركن السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، له معلومات جنائية.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم المضبوط، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.