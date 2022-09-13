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مقتل 3 عسكريين أتراك في اشتباكات بشمال العراق

د ب أ
نشر في: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 9:07 م | آخر تحديث: الأحد 11 سبتمبر 2022 - 9:07 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين أتراك شمالي العراق في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان أن اشتباكات وقعت اليوم أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية "المخلب– القفل"، شمالي العراق، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين نُقلوا إثر ذلك إلى المستشفى.

وأوضحت أن أحد الجنود المصابين توفي لاحقاً في المستشفى متأثرا بإصابته لترتفع حصيلة القتلى إلى 3.

وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب– القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتقول تركيا إنها تنفذ عمليات لمكافحة "حزب العمال الكردستاني" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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