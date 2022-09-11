جثمان الملكة إليزابيث الثانية يصل قصر هوليرود في إدنبرة

وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية، مساء اليوم الأحد، قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، بعد نقله من قصر بالمورال المقرّ الملكي الصيفي في اسكتنلدا، حيث توفيت الخميس عن عمر 96 عامًا.



وعبر الموكب الجنائزي المؤلف من 7 سيارات تتقدمها سيارة تحمل النعش الملفوف بالعلم الملكي الاسكتلندي، والذي وُضعت عليه باقات من الورود، بوابات قصر بالمورال بعيد الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.



واجتاز الموكب خلال النهار نحو 300 كلم في الريف الاسكتلندي، إلى أن وصل إلى قصر هوليرود هاوس، المقرّ الرسمي للعائلة الملكية في اسكتلندا، نحو الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش. وسيُنقل نعش الملكة مساء الثلاثاء على متن طائرة إلى لندن.



وفي الساعة التاسعة صباحا بتوقيت جرينتش الأحد، وُضع نعش إليزابيث، المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالراية الملكية لإسكتلندا ويعلوه إكليل من الزهور في قاعة بقلعة بالمورال، في عربة على يد ستة حراس.



وتجمع عشرات الآلاف عند قصور ملكية خلال الأيام الماضية منذ وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس، لوضع الزهور وإبداء الاحترام والتعازي.



واجتمعت حشود غفيرة على طول الطريق الذي سلكه الموكب الجنائزي، لإلقاء التحية مرةً أخيرةً على الملكة التي اعتلت العرش لمدة 70 عامًا وسبعة أشهر، وتميّزت بحضورها المطمئن والأليف وعايشت حقبات وأزمات عديدة.



وطُلب من الحشود عدم رمي الورود عند مرور الموكب؛ لعدم التأثير على تنظيم آخر رحلة للملكة التي توفيت عن 96 عامًا، وتحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة.