يترقب البريطانيون حدثا استثنائيا وفريدا في تاريخهم الحديث، مع تشييع جنازة الملكة الراحلة إليزاليث الثانية يوم 19 سبتمبر الجاري، بكنيسة وستمنستر في لندن، بعد أن تتاح للجمهور فرصة لإلقاء نظرة الوداع على الملكة الراحلة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

يذكر أن مسؤولون في البلاط الملكي قالوا إنه ستكون هناك فرصة لرؤية نعش الملكة الراحلة المصنوع من خشب البلوط، أثناء رحلته من قلعة بالمورال في اسكتلندا إلى إدنبرة، ومرة أخرى في لندن.

ومن المتوقع أن تشهد الجنازة متابعة الملايين من أنحاء العالم، حيث إنها ليست الجنازة الأولى في العهد الملكي البريطاني التي تُنقل تلفزيونيا فحسب، بل تتزامن مع ثورة التقدم الكبيرة في تكنولوجيا الإنترنت؛ ما يجعل حجم متابعتها قياسيا.

وستكون هناك محطات عديدة يمر بها جثمان الملكة الراحلة قبل أن يلقى مثواه الأخير، وهي:

• كاتافالك

قبل أن يشيع الجثمان في الجنازة الرسمية المهيبة، سيتم وضعه على "كاتافالك"، وهي منصة خشبية توضع على مرتفعة عن الأرض، وتوجد في قاعة "ويستمنستر هول" أكبر وأقدم قاعات قصر "ويستمنستر".

ومن المتوقع أن يظل الجثمان طيلة 4 أيام؛ لمنح الشعب البريطاني، فرصة إلقاء نظرة الوداع على ملكته الراحلة.

وقبل نحو 20 عاما، كان المكان شاهدا على وداع فرد آخر من العائلة المالكة يرقد جثمانه في هذا المكان المهيب في عام 2002، عندما اصطف أكثر من 200 ألف شخص حول نعشها لإلقاء نظرة الوداع على والدة الملكة إليزاليث.

• ويستمنستر آبي

المحطة التالية ستكون من "ويستمنستر آبي" تلك الكنيسة التاريخية التي شهدت تتويج إليزاليث بتاج المملكة البريطانية، حيث ستكون شاهدة أيضا على لحظة وداعها، وسيتم نقل نعش الملكة من "ويستمنستر هول" إلى كنيسة "ويستمنستر آبي" على متن عربة مدفع تابعة للبحرية الملكية.

وبحسب "الإندبندنت"، لم تشهد الكنيسة جنازة أي من الملوك البريطانيين منذ القرن الـ18، وآخر جنازة رسمية شهدتها كانت لوالدة الملكة في عام 2002.

• قوس ولنجتون

المحطة الثالثة ستكون من "قوس ولنجتون"، الذي يمثل "قوس نصر" لتخليد انتصار البريطانيين في حروبهم ضد نابليون.

وسيتبعه موكب من كبار العائلة والحكومة البريطانية، بعدها يتوجه إلى "وندسور" في عربة نقل خاصة لإكمال مراسم التكريم.

• على ماذا سيحتوي نعش الملكة إليزابيث؟

ذكرت "بي بي سي" بعض التفاصيل حول محتويات نعش الملكة الراحلة، التي من بينها أنه سيكون ملتفا بـ"رويال ستاندرد" وهو العلم المرتبط بالعائلة، الذي رُسم عليه 3 أسود ذهبية لإنجلترا، وأسد أحمر لاسكتلندا، وقيثارة لإيرلندا؛ كتمثيل لكل بلدان المملكة المتحدة.

وفي "ويستمنستر هول"، سيعلو النعش أيضا تاج الإمبراطورية البريطانية الذي يسطع في أعلاه "ياقوت سانت إدوارد"، وفي وسطه حجر "ياقوت الأمير الأسود"، أحد أشهر الأحجار الكريمة في العالم.