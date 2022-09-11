رئيس الوزراء الكندي يبحث مع نظيرته البريطانية أهمية البناء على العلاقة القوية بين بلديهما

بحث رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مع نظيرته البريطانية ليز تراس خلال اتصال هاتفي اليوم، أهمية البناء على العلاقة القوية بين بلديهما، لا سيما معالجة المخاوف العالمية المستمرة مثل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والشكوك التي تواجه الاقتصاد العالمي، والطاقة والأمن الغذائي، وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وناقش الجانبان خلال الاتصال الحاجة المستمرة إلى العمل معا لتعزيز الشراكات مع البلدان النامية، بما في ذلك داخل الكومنولث ومن خلاله، وفقا لبيات صادر من مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وأكد ترودو اهتمامه بالعمل عن كثب مع تراس لدعم المؤتمر الخامس عشر الناجح للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الذي ستستضيفه كندا في مونتريال، والذي سيركز على حماية الطبيعة ووقف التنوع البيولوجي.

وأكد الزعيمان دعمهما المشترك للجهود المبذولة لتعزيز أمن سلسلة التوريد وتعزيز التجارة الحرة والمفتوحة القائمة على القواعد على مستوى العالم.

أكد ترودو دعم كندا لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ وشدد على أن المفاوضات الجارية نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموحة وشاملة بين كندا والمملكة المتحدة تظل أولوية.

وجدد رئيس الوزراء الكندي تعازيه لشعب المملكة المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لافتا إلى أن كلا البلدين، إلى جانب العديد من الدول الأخرى في الكومنولث وحول العالم، في حزن مشترك على هذه الخسارة الكبيرة.