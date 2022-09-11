أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، عن تخطي إصابات جدري القرود عالميًا 57 ألف إصابة، وفقًا لآخر تحديث أجراه المركز يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر الجاري.



وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلًا لإصابات جدري القردة، بعدد 21 ألفًا و894 حالة في مختلف الولايات الأمريكية، التي مثلت 38% من إجمالي الإصابات عالميًا.



وأضاف المركز، في بيان اليوم الأحد، أن ذروة حالات الإصابة بلغت 4.300 في ولاية كاليفورنيا وحدها، وتلتها ولاية نيويورك التي سجلت 3591 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 2193 حالة وتلتها ولاية تكساس بإجمالي 1929حالة، وتلتها ولاية جورجيا بإجمالي 1557 حالة.



وفي الإنفوجرافات التالية، نسلط الضوء على موقف إصابات جدري القردة عالميًا، وإصابات المرض وفقًا للنوع والسن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك نسبة الإصابات والوفيات في الدول التي شهدت ظهور المرض سابقًا، والدول التي لا تاريخ للمرض فيها.