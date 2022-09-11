الرئيس الشيشاني يفتح النار على أداء قادة روسيا للحرب في أوكرانيا ويهددهم ببوتين

فتح الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، النار على أداء قادة روسيا للحرب في أوكرانيا وهددهم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بحسب ما نقلته فضائية «العربية»، عن صحيفة «جارديان» البريطانية.



ودعا الرئيس الشيشاني لتغيير خطط روسيا العسكرية في أوكرانيا، منوهًا إلى أن «الكرملين قد يواجه تداعيات كبيرة لفقدانه أراضي أوكرانية».



وأشار إلى أن الرئيس الروسي قد لا يكون على علم بوضع قواته في الميدان بأوكرانيا، واصفًا عدم نقل حقيقة الوضع الميداني في أوكرانيا بأنه «أمر مخز».



وقال إنه سيضطر للاتصال مع بوتين، إذا لم يتم تدارك أخطاء الجيش الروسي في أوكرانيا.



والأسبوع الماضي، لمّح رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إلى أنه قد يتنحى عن منصبه الذي يشغله منذ 15 عاما، ما أثار تساؤلات خاصة أن هذه الخطوة تأتي وسط حرب أوكرانيا التي تشارك فيها قواته.



ونشر قديروف مقطع فيديو على حسابه بتطبيق التواصل الفوري «تليجرام»، مساء السبت قبل الماضي، قال فيه إنه يستحق «استراحة طويلة وغير محددة بأجل» من منصبه.



وصرّح والابتسامة تعلو وجهه في الفيديو: «أدركت أني موجود في منصبي هذا منذ وقت طويل، وأعتقد أنه حان الوقت (لترك السلطة)».



وقال إنه لا يريد أن يصبح «ضيفا» ثقيل الظل، مشيرا إلى مثل شائع بين الشيشانيين، يقول إنه إذا غادر الضيف في الوقت المحدد فسيكون الأمر أكثر متعة، وإن كان هذا الضيف يحظى باحترام ومُنتظرا منذ وقت طويل.