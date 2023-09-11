السعودية تعلن تسيير جسر جوي لتقديم المساعدة لضحايا زلزال المغرب

أعلنت السعودية مساء الأحد تسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن "العاهل السعودي وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة، للتخفيف من آثار الزلزال على الشعب المغربي الشقيق.

ونقلت"واس" عن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة قوله" أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي الشقيق، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة".

وأوضح أنه بموجب التوجيه سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال، التي ألمّت بالشعب المغربي الشقيق.

وأعلن المغرب، يوم الأحد، الموافقة على عروض مساعدة من عدة دول لدعم جهود الإنقاذ، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية مساء الأحد، أودى الزلزال بحياة 2122 شخصا وأصاب 2421، بالإضافة إلى التسبب في دمار مادي كبير.

