السجن 6 سنوات لمتهم بهتك عرض طالبة في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، حكمها في القضية رقم 18981 جنايات مركز الزقايق لسنة 2023، بمعاقبة شاب بالسجن لمدة 6 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم أسامة ع إ إ، 20 سنة، عامل بكافيتريا، مقيم بمركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليها هـ إ م ع، 15 سنة، طالبة في الصف الثالث الإعدادي، مقيمة بمحافظة البحيرة، وهتك عرضها بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وتبين أن المتهم قد خطف المجني عليها بطريق التحايل حال كونها لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، بأن قام باستدراجها لمحل الواقعة مستغلا حداثة سنها وعدم تمييزها، قاصدا إقصائها عن أعين ذويها وأعين الناس لاتمام جريمته، وهتك عرض الطفلة المجني عليها بغير قوة أو تهديد، وذلك على إثر علاقة عاطفية بينه وبين المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.