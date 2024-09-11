المؤلف محمود حمدان يتعاقد على مسلسل الحلانجي في رمضان 2025

أعلن منذ قليل، المؤلف محمود حمدان، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عن تعاقده على مسلسل "الحلانجي" في موسم رمضان 2025، من بطولة الفنان محمد رجب، حيث يعد هذا العمل هو الثاني الذي يخوض من خلاله حمدان منافسات رمضان.

ويشارك حمدان، في موسم رمضان بمسلسل من بطولة الفنان أحمد العوضي، يحمل اسم "فهد البطل"، بدلًا من "الملك"، وذلك بعدما أثار الاسم أزمة بينه وبين المؤلف فتحي الجندي حول أحقية الاسم.

وكان المؤلف محمود حمدان قد أعلن بدء تحضيرات مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "توكلنا على الله، مسلسل (الملك) رمضان 2025، إنتاج: سينرجي - تامر مرسي، تأليف: محمود حمدان، إخراج: محمد عبد السلام".