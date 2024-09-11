ألمانيا تسخر من تعليقات ترامب في المناظرة مع كاملا هاريس

سخرت وزارة الخارجية الألمانية، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، اليوم الأربعاء، من ادعاءات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الزائفة عن أكل المهاجرين للحيوانات الأليفة، كما ردت على انتقاداته لسياسة الطاقة الألمانية.

وفي مناظرة أمس الثلاثاء مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، أكد ترامب ادعاء زائفا مفاده أن كثيرين من المهاجرين الهايتيين في سبرينجفيلد بولاية أوهايو يسرقون الحيوانات الأليفة من السكان أو الحيوانات البرية من المتنزهات لأكلها، وفقا لوكالة رويترز.

وهاجم ترامب، مساعي هاريس لدفع البلاد نحو ما تقول إنه سيكون مزيجا أكثر تنوعا واستدامة من مصادر الطاقة، قائلا إن محاولة ألمانيا التخلي عن الوقود الأحفوري باءت بالفشل.

وقالت وزارة الخارجية، في تدوينة على موقع إكس، تويتر سابقا، "سواء كان هذا على هواك أم مخالفا لرغباتك: فإن نظام الطاقة في ألمانيا يعمل بكفاءة كاملة، وأكثر من 50% منه (يعتمد على) مصادر الطاقة المتجددة.

نحن نغلق محطات الفحم والمحطات النووية، لا نبنيها. وسيخرج الفحم من شبكة الطاقة بحلول عام 2038 على أقصى تقدير". وأضافت في التدوينة "ملاحظة: نحن أيضا لا نأكل القطط والكلاب. #مناظرة2024".

وأعادت وزارة الاقتصاد التي يديرها أيضا حزب الخضر، نشر التدوينة قائلة "محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم؟ عجبا!" ولم يؤيد المستشار أولاف شولتس مباشرة هاريس، لكنه امتدحها في يوليو الماضي واصفا إياها بأنها "سياسية بارعة ومحنكة تعرف بالضبط ما تفعله" وبوسعها الفوز في الانتخابات الأمريكية.