صور الأقمار الصناعية تكشف تدمير أكثر من 2500 مبنى في غزة منذ وقف إطلاق النار

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، استنادًا إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، عن دمار واسع طال قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث أظهرت الصور تدمير أكثر من 2500 مبنى، ضمن عمليات هدم واسعة النطاق تتم في إطار ما تصفه إسرائيل بـ«جهود نزع سلاح القطاع».

وأظهرت الصور مسح أحياء بأكملها ومساحات زراعية شاسعة في مختلف مناطق غزة، ما يعكس حجم الدمار الذي طال البنية التحتية والمناطق السكنية والزراعية منذ وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التحليل ليضيف دليلاً بصريًا على التأثير الواسع للهجمات الإسرائيلية، ويسلط الضوء على التحديات الإنسانية الضخمة التي يواجهها سكان غزة في إعادة الإعمار واستعادة حياتهم الطبيعية.

وواصلت مدفعية وطائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية على شرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، حيث وصل رصاص الاحتلال الطائش إلى خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي، غرب مدينة خان يونس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب مواصي مدينة رفح، التي يحتلها جيش الاحتلال بالكامل، جنوب قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قيام طيران الاحتلال الحربي بشن غارة جوية استهدفت المناطق الشرقية لمخيم البريج، كذلك أطلقت دبابات الاحتلال النار شرقي مخيم المغازي، وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارتين على حي التفاح، شرق مدينة غزة، ونسف مباني سكنية في الحي، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي الزيتون، جنوب شرقي غزة، والمناطق الشرقية للمدينة ذاتها.