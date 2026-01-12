المهندسين: تكريم أوائل خريجي برنامج PMP الحاصلين على الشهادة الدولية وأوائل خريجي البرنامج الثاني من دور CAPM

- النبراوي: منحة نقابة المهندسين التدريبية في PMP وCAPM تعد مشروع قومي لبناء قدرات المهندسين المصريين

كرمت نقابة المهندسين أوائل خريجي برنامج PMP الحاصلين على الشهادة الدولية وأوائل خريجي البرنامج الثاني من دورة CAPM.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والمهندس الاستشاري أحمد السيد- المحاضر الدولي المعتمد لبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية بالنقابة.

في كلمته عبّر المهندس طارق النبراوي عن سعادته بحصول عدد من المتدربين ببرنامج PMP على الشهادة الدولية، وكذلك خريجي دورة CAPM ، قائلًا: "بدأنا في تنفيذ خطة تدريب عدد 10 آلاف مهندس ومهندسة خلال العام الماضي وكان أمامنا تحدٍ كبير أن ننجز هذه المهمة الصعبة في عام واحد، وبتعاون الجميع، وتفاني المهندس الاستشاري أحمد السيد في القيام بمهمة التدريب "متطوعًا" قاربنا على الانتهاء من العدد المستهدف تدريبه".

وأكد أنه لن تستطيع أي جهة في مصر تدريب هذا العدد الكبير في عام واحد، وهو بمثابة مشروع قومي تبنته نقابة المهندسين المصرية، لافتًا إلى دورات PMP و CAPM جزء من برامج النقابة التدريبية.

كما أكد نقيب المهندسين على أن النقابة لديها برامج تدريبية متعددة في كافة التخصصات الهندسية، مشددًا على أن هيئة المكتب تعتبر التدريب ملف بالغ الأهمية في ظل الظروف الصعبة من بطالة مهندسين وانخفاض رواتبهم وقلة فرص العمل، مشددًا على أن التدريب يزيد من مهارة المهندسين ويصقل معلوماتهم، داعيًا المهندسين الحضور إلى متابعة صفحة النقابة الرسمية للاطلاع على أنشطتها وفعالياتها والإعلان عن البرامج التدريبية.

ومن جانبه، رحب المهندس محمود عرفات بالحضور داخل نقابة المهندسين، مؤكدًا أن النقابة تتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز ارتباط المهندس بنقابته من خلال دعم النشاط العلمي وبرامج التدريب، باعتبارها جزء أصيل من قانون النقابة، حيث أدرك المشرع منذ البداية أهمية التعليم الهندسي، موضحًا أن النقابة حققت طفرة حقيقية في ملف التدريب والتأهيل، حيث تم تأهيل ما يقرب من 10 آلاف مهندس في مجال إدارة المشروعات (PMP)، إلى جانب الاستعداد لإطلاق دورات متخصصة في الأمن السيبراني بوصفه لغة العصر، كما تم افتتاح أكاديمية تدريب منذ عدة أشهر، إلى جانب الدور الفعال الذي تقوم به النقابات الفرعية في تنفيذ أنشطة تدريبية متنوعة.

أشار "عرفات" إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان السلاح الحقيقي للمهندس، داعيًا جميع المهندسين إلى الحرص على تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم، بما يسهم في استعادة المهندس المصري لمكانته الرائدة التي كان يحظى بها خلال السنوات الماضية.

بدوره أكد المهندس الاستشاري أحمد السيد على أن البرنامج التدريبي ما كان له أن ينجح لولا دعم نقيب المهندسين وهيئة المكتب ورؤساء الشعب.

وقال "السيد": "الدعم الذي قدّمته النقابة كان له عظيم الأثر في بناء تجربة تدريبية غير مسبوقة، فتحت آفاقًا جديدة أمام المتدربين".

كما قدم الشكر للمهندس محمود عرفات لدعمه في اطلاق البرنامج التدريبي الأضخم في تاريخ النقابة لتدريب 10000 مهندسًا في مجال إدارة المشروعات PMP، وهي انتفاضة كبيرة في مجال التدريب بالنقابة.

وتضمن التكريم صرف مكافأة مالية للطلاب الأوائل، تنفيذًا لما أعلنته اللجنة العليا للبرنامج التدريبي PMP-CAPM برئاسة المهندس الاستشاري أحمد السيد، حيث شملت قائمة التكريم كل من أوائل دورة PMP وهم (المهندس حسام محمد شحات، والمهندس محمد يسري الصاوي، والمهندس محمد السيد النحاس)، وكذلك أوائل CAPM وهم (المهندس يوسف محمد محمد طه، المهندس محمد أحمد محمد عبدالفتاح، والمهندس محمد سلامة عمر ، والمهندس أحمد علي حسب، والمهندس مصطفى خالد أحمد، والمهندس أيمن نشأت عبدالحليم، والمهندس إسلام إيهاب عبدالجواد عبدالحليم، والمهندس أحمد عبدالحكيم).