هاريس تتعهد بخفض الضرائب وترامب يحذر من أن فوزها في الانتخابات سيمثل نهاية أمريكا

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انطلقت المناظرة الرئاسية الأولى بين مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وبدأ المرشحان المناظرة بمصافحة بالأيدي، وقدمت هاريس نفسها بالاسم لترامب الذي رد بدوره: "سعيد لرؤيتك".

وبدأت المناظرة،ومدتها 90 دقيقة، بالحديث عن ملف الاقتصاد، حيث تحدثت هاريس عن خططها لخفض الضرائب، قائلة: "أنا ابنة الطبقة المتوسطة ولدي خطة لتحسين المستوى المعيشي وخفض الضرائب".

من جهته، شن ترامب هجوما لاذعا على سياسات الديمقراطيين الاقتصادية وركز على التضخم والسماح بدخول المهاجرين.

وقالت هاريس: "دونالد ترامب ليست لديه خطة من أجلكم. عندما تنظرون لخطته الاقتصادية، فكلها تكمن في خفض الضرائب بالنسبة للناس الأغنى".

واعتبر ترامب أن "انتخاب هاريس سيمثل نهاية للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن هاريس ليست لديها خطة للنهوض بالاقتصاد الأمريكي.

وقال: "نحن نعيش أسوأ تضخم في تاريخ الولايات المتحدة".

وشدد على الاقتصاد الأمريكي كان أفضل خلال فترة ولايته، قائلا: "تركت واحدا من أفضل اقتصادات العالم وسأفعل ذلك مجددا".

وتباهى الرئيس الأمريكي السابق بأنه "الرئيس الوحيد الذي أجبر الصين على دفع مليارات الدولارات لنا".

وقبيل انطلاق المناظرة، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إيه بي سي الإخبارية أن 43% يتوقعون فوز هاريس بالمناظرة، بينما رجح 37% فوز ترامب، في حين رأى 18% أنهما سيتعادلان.