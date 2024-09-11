الجيش الروسي يشن هجوما مضادا لصد القوات الأوكرانية في كورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي ضرب تجمعات ومعدات القوات الأوكرانية في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن وزارة الدفاع القول في بيان إنه خلال التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 الساعة الماضية أكثر من 350 عسكريا، و13 مركبة مدرعة من بينها 3 دبابات، و3 ناقلات جند مدرعة، و7 مركبات قتالية مصفحة، وكذلك مدفع ميدان، وراجمتي صواريخ، و19 سيارة".

وفي السادس من أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشددا على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.