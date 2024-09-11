إعلام عبري: عدة صواريخ أطلقت من لبنان نحو بلدة المطلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان نحو بلدة المطلة بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن عدة صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان على المطلة ومزارع شبعا دون وقوع إصابات.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات بدون طيار تابعة لسلاح الجو قصفت مقاتلين اثنين من حزب الله اللبناني في منطقة ميس الجبل، مشيرا إلى أن قوات المدفعية هاجمت أهدافا في منطقة الناقورة وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن إسرائيل شنت غارة على محيط بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

كما شنت طائرة بدون طيار إسرائيلية غارة على أطراف بلدة ياطر جنوبي لبنان.

في المقابل، قال حزب الله اللبناني إنه قصف بالصواريخ ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة.

كما أضاف أنه استهدف بالأسلحة المناسبة تحصينات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة، مؤكدا أيضا تحقيق إصابة مباشرة.

وقصف حزب الله بالصواريخ موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق إصابة مباشرة، كما قال إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالصواريخ، مؤكدا أيضا تحقيق إصابة مباشرة.