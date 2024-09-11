شهداء ومصابون في قصف الاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عدد كبير بجروح متفاوتة، بعد استهداف طيران الاحتلال مدرسة الجاغوني التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، استشهد 41,020 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 94,925 آخرون.

ولا تزال فرق الإنقاذ تواجه صعوبات جمة في الوصول إلى آلاف الضحايا، الذين ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات.