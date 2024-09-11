أوستن يحث جالانت على إعادة النظر في قواعد الاشتباك أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة

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حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على إعادة النظر في قواعد الاشتباك أثناء العمليات في الضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بات رايدر أن أوستن تحدث هاتفيا مع جالانت الثلاثاء، وأكد أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في غزة يضمن إطلاق سراحهم جميعا ويخفف من حدة الأعمال العدائية في المنطقة.

وأضاف رايدر أن أوستن أعرب خلال الاتصال عن قلقه البالغ بشأن مسؤولية الجيش الإسرائيلي عن "الوفاة غير المبررة" لمواطنة أمريكية أثناء حضورها احتجاجا في الضفة.