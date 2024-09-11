متظاهرون يقتحمون مجلس الشيوخ المكسيكي احتجاجا على خطط مثيرة للجدل للإصلاح القضائي

اقتحم متظاهرون يوم الثلاثاء مجلس الشيوخ المكسيكي احتجاجا على خطط مثيرة للجدل للإصلاح القضائي اقترحها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وتشمل الإصلاحات التي اقترحها الشعبوي اليساري لوبيز أوبرادور الانتخاب المباشر للقضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا.

وردد المتظاهرون شعارات للإعراب عن معارضتهم لتلك الخطط، قائلاين: "القضاء لن يسقط".



ويضرب نحو 1700 قاض اتحادي في المكسيك منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع احتجاجا على خطط الإصلاح المقترحة. وانضم الآلاف من موظفي المحاكم إلى هذا الإضراب.

ووافق مجلس النواب بالفعل على خطط الإصلاح.

ويساور منتقدو الإصلاحات القلق من أنه إذا تم انتخاب القضاة من قبل الشعب، فإن عصابات المخدرات القوية، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد وتؤثر على اتجاهات التصويت، يمكن أن تكتسب المزيد من النفوذ على السلطة القضائية.