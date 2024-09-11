محافظ بني سويف يتابع إجراءات تعزيز مستوى الخدمة بالمستشفى التخصصي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير القطاع الصحي وتوفير الدعم اللوجستي لتزويد ودعم المستشفيات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطنين وتخفف عنهم عناء السفر إلى المحافظات الأخرى للعلاج.

وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل الفريق الطبي بالمستشفى التخصصي بمدينة بني سويف، مشيرًا إلى أن التطورات الجاري تنفيذها بالمستشفى تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور أحمد صادق مدير مستشفى بني سويف التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمن الإشارة إلى بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بالمستشفى، والخدمات المتقدمة التي توفرها الوحدة الجديدة للمرضى المترددين على العيادات الخارجية، ولقسمي الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفى.

وتقدم الوحدة خدمات تشخيص وعلاج شاملة لأمراض الجهاز الهضمي باستخدام أحدث تقنيات المناظير.

وتشمل تلك الخدمات منظار الجهاز الهضمي العلوي، والذي يُستخدم لتشخيص وعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية منها (ارتجاع المريء، وضيق المريء، وربط دوالي المريء، وحقن دوالي المعدة، وتشخيص وعلاج قرحة المعدة والإثنى عشر وأورام المريء والمعدة والإثنى عشر).

وفيما يتعلق بأمراض القولون، توفر الوحدة أيضًا خدمات متقدمة تشمل تشخيص وعلاج أورام القولون والمستقيم، كما تُعنى الوحدة بتشخيص وعلاج الأمراض المناعية التي تصيب القولون، والتي قد تتطلب رعاية دقيقة ومتابعة مستمرة.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم الوحدة في علاج زوائد القولون والمستقيم والبواسير الداخلية، وهي حالات شائعة تحتاج إلى تدخلات طبية دقيقة تساهم في تحسين حالة المرضى وتخفيف معاناتهم.

وأكد مدير المستشفى، أن الوحدة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في بني سويف، خاصة وأنه يجري حاليًا الإعداد لتشغيل منظار القنوات المرارية.

هذا الجهاز سيُمكّن الأطباء من تشخيص وعلاج حالات الصفراء الانسدادية، كما سيساهم الجهاز في استخراج حصوات القنوات المرارية، والتعامل مع حالات ضيق وأورام القنوات المرارية، وهو ما يعزز من قدرة المستشفى على تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمرضى.