الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة دوري الطائرة

توج الأهلي بلقب بطولة دوري الطائرة للرجال لموسم 2025-2026، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الأربعاء، ضمن ختام الجولة السابعة من الدوري السوبر.

ونجح الأهلي في حسم اللقب بعدما تغلب على الزمالك بنتيجة 3-0.

حيث أنهى المارد الأحمر الشوط الأول بنتيجة 25-18، بينما أنهى الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وتفوق بنتيجة 25-21 في الشوط الثالث.

واعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب دوري السوبر للرجال بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته وجمع 21 نقطة دون أي خسارة. ونجح الفريق في حسم 20 شوطًا مقابل خسارتين فقط، ما يعكس تفوقه الكبير طوال مشواره في البطولة.

في المقابل، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بعدما حقق 5 انتصارات وتعرض لهزيمتين في الدور النهائي، وفاز في 17 شوطًا مقابل 6 أشواط خسرها.

وحسم الأهلي اللقب رقم 36 في تاريخه، بعد تصدره جدول ترتيب الدور النهائي بالعلامة الكاملة.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز بتروجت على سبورتنج بثلاثة أشواط دون رد، ليحسم المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما تغلب الجزيرة على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة ليحتل المركز الرابع، وفاز القناة على الطيران أيضًا بثلاثة أشواط دون مقابل.

يُذكر أن الدور النهائي من الدوري السوبر أقيم بنظام دوري من دور واحد، بمشاركة 8 فرق هي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري.