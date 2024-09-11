المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 14 شهيدا في مجزرة مدرسة الجاعوني

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حصيلة جديدة وغير نهائية للمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد المكتب في تحديث صدر مساء الأربعاء، بارتفاع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا» في مخيم النصيرات إلى 14 شهيدًا.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن من بين الشهداء موظفين في وكالة الأونروا.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة الرائد محمود بصل، قد صرح بأن مدرسة الجاعوني استهدفت اليوم للمرة الخامسة، لافتًا إلى أن الاحتلال شن الغارات على المدرسة دون سابق إنذار.

وأضاف أن مدرسة الجاعوني تحتوي على أكثر من 5 آلاف نازح، موضحًا أن هناك عددًا من النازحين لا يزالون تحت الأنقاض بمدرسة الجاعوني.