ضبط شخصين لحيازتهما منشطات مجهولة المصدر في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين لحيازتهما منشطات مجهولة المصدر بقصد الإتجار بالقاهرة.
أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان بإدارة صفحة على موقع "فيسبوك" يقومان من خلالها بالترويج لبيع المنشطات مجهولة المصدر.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (فنى صيانة – عاطل " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (523 عبوة منشط "مجهول المصدر").
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.